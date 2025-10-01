Detuvieron a un cordobés con causas pendientes ante la Justicia

La intervención inmediata de los efectivos impidió que el sujeto evadiera el accionar de la Justicia.

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales lograron la aprehensión de un hombre, oriundo de Córdoba, que registraba múltiples pedidos de captura por delitos graves, entre ellos “Amenaza con el uso de arma blanca, Lesiones, Abuso sexual con acceso carnal” y “Violencia de género”.

La detención se concretó tras varios días de tareas investigativas en el marco de una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

Durante el proceso, los policías lograron identificar al presunto autor y establecieron que intentaba fugarse de la provincia.

Ante esta situación, se desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la aprehensión del sujeto en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad capital, cuando se disponía a abandonar el territorio formoseño.

Al verificar sus datos con la Dirección General de Informática, se confirmó que el hombre también estaba implicado en otras dos causas judiciales por “Amenaza con uso de arma blanca” y “Daño, Lesiones y Amenaza en contexto de violencia de género”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



