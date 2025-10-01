Cinco detenidos por causas pendientes con la Justicia

En el marco de operativos preventivos realizados en Clorinda y en la ciudad capital

Efectivos policiales detuvieron a cinco personas que registraban pedidos de captura vigentes por distintos delitos.

Los procedimientos comenzaron en Clorinda, donde personal de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana demoró a dos mujeres, de 40 y 41 años, y a dos hombres, de 25 y 32 años.

Al verificarse los datos de personales con la Dirección General de Informática, se constató que estaban implicados en causas judiciales por “Hurto”, “Atentado contra la autoridad”, “Lesiones” y “Robo”.

En otro operativo realizado en el barrio Colluccio de la capital, integrantes de la brigada investigativa de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un hombre de 28 años, imputado por el delito de tentativa de hurto.

Todos los detenidos fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales, donde se les notificó su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



