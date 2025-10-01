Intervención coordinada: detienen en Misiones a un sujeto con pedido de captura en Formosa

El procedimiento se concretó mediante un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias y la Justicia interviniente.

Un hombre con pedido de captura por una causa judicial por “Abuso sexual con acceso carnal” fue detenido en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, tras un trabajo articulado entre la Policía de Formosa, la Policía de Misiones y la Justicia provincial.

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, quienes lograron establecer que el presunto autor se encontraba en territorio misionero.

A través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se coordinó la intervención con la fuerza local y el sujeto fue aprehendido mientras realizaba trámites migratorios en la mencionada localidad.

El procedimiento fue supervisado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Guillermo Omar Caballero.

Después, una comisión policial trasladó al detenido a la ciudad de Formosa, donde fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



