COVID-19: Importante aumento de casos positivos en la última semana





Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) solicitan reforzar las medidas de prevención para evitar más contagios de coronavirus.

Recordaron la importancia de mantener distancia en espacios concurridos, higienizarse las manos con frecuencia (agua y jabón o alcohol en gel), ventilar los ambientes, usar barbijo en lugares cerrados o ante personas con síntomas, no compartir utensilios personales, como bombilla o vasos; consultar al médico e hisoparse ante los primeros síntomas y completar los refuerzos de vacunación vigentes.

De acuerdo al parte informativo sobre la situación epidemiológica del COVID-19, difundido este domingo 26, en la última semana se han realizado 627 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 120 de ellos resultados positivos, con un índice de positividad 19,1%.

En Formosa Capital se registraron 85 casos, en Las Lomitas 11, en Palo Santo seis, en Clorinda cinco y en El Espinillo cuatro.

En El Colorado y General Mansilla tres, en Pozo del Tigre dos y en Laguna Naineck uno.

De este modo, hay 130 casos activos, dos pacientes internados y 38 altas médicas.

En tanto, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 448.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total casos diagnosticados es de 150.782, los pacientes recuperados 149.224 y los fallecimientos por coronavirus 1351.

Asimismo, cabe remarcar que continúa la campaña de vacunación en toda la provincia.



