Un total de 491.558 electores formoseños se encuentran habilitados para sufragar

En la jornada eleccionaria de este domingo 26 de octubre, donde a nivel nacional se desarrollan las elecciones legislativas 2025, la provincia de Formosa elige diputados nacionales, ya que renueva dos bancas.

Las unidades educativas habilitadas para sufragar son 265, en tanto que los electores formoseños, 491.558. De ellos, 245.681 son varones, 245.873 mujeres y cuatro no binarios.

Además, unos 16.246 jóvenes de entre 16 y 17 años se encuentran en el padrón, quienes forman parte del voto joven.

Por Departamento, la cantidad de votantes es la siguiente:

Formosa: 214.219

Laishí : 17.153

Pilcomayo: 79.055

Pirané: 57.091

Pilagás: 17.182

Patiño: 65.279

Bermejo: 14.090

Matacos: 14.071

Ramón Lista: 13.418



