Colisión entre una moto y un automóvil dejó una víctima fatal

La víctima fue identificada como Flavia Ordano, de 34 años

Efectivos de la fuerza provincial verificaron un siniestro vial en la intersección de la Ruta Nacional N° 11 y calle Ayacucho de la segunda ciudad; como consecuencia una motociclista falleció.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 13:10 horas de este miércoles; al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Territorio Nacionales, Delegación Policía Científica y Unidad Regional Tres.

Allí se estableció que una Yamaha de 250 cilindradas, al mando de la víctima, de 34 años, circulaba por la Ruta Nacional 11, y por causas que tratan de establecer se produjo la colisión con un Chevrolet Corsa conducido por un hombre, de 59 años, que circulaba por calle Ayacucho.

Inmediatamente se solicitó una ambulancia del SIPEC, quien trasladó a la motociclista hasta el Hospital local y por la gravedad de las lesiones que sufrió, fue derivada hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa y pese a los esfuerzos del personal médico falleció en el trayecto.

El caso se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Clorinda, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien acudió al lugar y direccionó el procedimiento.

En la escena del hecho se realizaron las actuaciones procesales correspondientes, con la colaboración del personal de la Delegación de Policía Científica.

Personal de la Delegación Policía de Seguridad Vial realizaron la prueba de alcohotest al automovilista que arrojó resultado negativo a alcohol en sangre.

Finalizadas las diligencias se secuestraron ambos rodados, mientras que el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.

El conductor del automóvil se notificó su situación procesal en una causa judicial con intervención de la justicia.



