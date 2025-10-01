Secuestran motocicleta relacionada con competencias clandestinas en el barrio Industrial

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Infracción al artículo 193° bis del Código Penal Argentino”

Efectivos de la Comisaría Cabo Jorge Pablo Pellegrino, de la localidad de Lucio V. Mansilla, secuestraron una Honda Fan, de 150 cilindradas, con caño de escape deportivo, vinculada a carreras ilegales y maniobras temerarias, que ponían en riesgo la seguridad vial.

El operativo se originó tras detectar a un grupo de jóvenes que realizaba “picadas” en motocicletas, mientras circulaban a altas velocidades, ejecutaban maniobras peligrosas y generaban ruidos molestos mediante escapes modificados.

Ante la situación, se inició una causa judicial por Infracción al Artículo 193° bis del Código Penal Argentino, que sanciona acciones que comprometen la seguridad del tránsito.

Durante la tarde del martes, en el contexto de una investigación en curso, los policías recorrían las calles internas del barrio Industrial, cuando detectaron un rodado vinculado al caso, estacionado sin presencia de su conductor, lo que llamó la atención de los uniformados.

Luego de realizar la documentación correspondiente en el lugar, los agentes trasladaron la motocicleta a la dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de la provincia.

Las investigaciones continúan con la recolección de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso y establecer las responsabilidades pertinentes.