Ricardo Lemos participó de la reunión que encabezó Gildo Insfrán con intendentes

El jefe comunal de Laguna Blanca fue parte del encuentro que mantuvieron los intendentes del PJ y presidentes de Comisiones de Fomento con el Gobernador Gildo Insfrán, el Vicegobernador Eber Solís, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira y el Ministro de Gobierno, Jorge González.





“Nos pusimos a disposición de la conducción política y se dialogó sobre las últimas elecciones nacionales y del contundente respaldo del pueblo formoseño al Frente de la Victoria en todas las ciudades y pueblos del territorio provincial”, indicó Lemos.





“Seguiremos más unidos que nunca, solidarios y organizados, trabajando incansablemente por la felicidad del pueblo formoseño y aportando desde este bastión peronista a la reconstrucción de una Patria Justa, Libre y Soberana”, se enfatizó con la fuerza de la doctrina justicialista.