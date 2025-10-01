Secuestraron productos cárnicos y vacunos con marcas adulteradas

En el marco investigativo de una causa judicial por “Abigeato Calificado”

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Monte Lindo, realizaron tres allanamientos, secuestraron animales y otros elementos de interés para la causa.

La intervención policial se originó días atrás, tras la denuncia de un hombre que reportó la sustracción de siete animales vacunos de su establecimiento ganadero, ubicado en la colonia Loma Monte Lindo.

De inmediato, los investigadores iniciaron averiguaciones y realizaron un seguimiento de huellas que conducían a distintos campos de la zona.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Rubén Spessot, quien ordenó tres allanamientos.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad de Asuntos Rurales UEAR, con colaboración de la Delegación de Policía Científica de Pirané, en tres establecimientos ganaderos de la colonia El Quebranto.

Durante las requisas se incautaron animales con señales adulteradas, herramientas de faena, productos cárnicos freezer, serrucho, un vacuno, dos equinos y otros objetos vinculados a la investigación.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.



