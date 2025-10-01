El intendente Brignole votó en El Colorado y destacó la importancia de fortalecer la democracia

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, emitió su voto esta mañana en la EPET 4 y expresó que cumplió con su deber cívico.

En sus declaraciones, resaltó que este acto contribuye a “fortalecer el proceso democrático y consolidar la paz social en el país”.

Asimismo, Brignole elogió el sistema de boleta única electrónica, calificándolo como “ágil y sencillo” por su facilidad de uso y eficiencia.





En tanto la contadora Clara Doroñuc, Diputada Provincial votó en la EPES N 1