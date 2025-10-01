Barrio San Pedro: La Policía detuvo a un dealer y anuló un centro de distribución de drogas

En un operativo llevado a cabo por la Dirección General de Drogas Peligrosas, un hombre fue detenido en la mañana del miércoles en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y 20 de Junio, en la ciudad de Formosa.

El sujeto, conocido por sus antecedentes por infracción a la Ley 23.737, fue interceptado durante recorridas preventivas de la policía.

En el cacheo de seguridad, los efectivos hallaron en su poder cinco envoltorios con cocaína, equivalentes a unas 15 dosis, un teléfono celular Samsung y dinero en efectivo.

El caso fue puesto de inmediato a disposición del Juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó las actuaciones correspondientes.

El detenido fue notificado de su situación procesal y alojado a la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 1, a disposición del juzgado interviniente.

Posteriormente, y tras reunir más elementos de prueba, el magistrado ordenó el allanamiento del domicilio del implicado, ubicado en el barrio San Pedro.

La diligencia judicial se concretó en horas de la tarde con la participación de efectivos antinarcóticos y del Grupo Especial de Operaciones Policiales.

Durante la requisa, se secuestraron varios envoltorios de marihuana, una balanza digital, ocho chips nuevos de telefonía móvil, un celular Motorola y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Por otra parta, los integrantes de la Dirección de Policía Científica colaboraron en las actuaciones procesales.

Todos los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la justicia.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue el resultado de un trabajo articulado entre la policía, el fuero judicial especializado y la colaboración ciudadana, en pos de preservar la seguridad y el bienestar de la comunidad formoseña.















