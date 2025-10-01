La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

• Fue durante un operativo de control

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina realizaron un procedimiento preventivo que culminó con el secuestro de varios electrodomésticos y otros artículos transportados en un vehículo Ford Fiesta, en la ciudad de Formosa.

El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles, alrededor de las 17:00 horas, en el marco de tareas de identificación de vehículos y personas sobre la avenida Maradona. Durante el control, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil conducido por un hombre de 51 años, quien se dirigía hacia la zona céntrica.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron que el conductor trasladaba cajas embaladas tanto en el interior como en el techo del vehículo. Al ser consultado, el hombre no pudo justificar la procedencia de los artículos ni presentó la documentación exigida por la normativa vigente.

Entre los elementos secuestrados se encontraban un ventilador, termos, sets de cubiertos, zapatillas, sillones infantiles y otros productos, todos de origen extranjero. Personal de la Dirección de Policía Científica se encargó de documentar las diligencias procesales correspondientes.

La mercadería fue trasladada a la dependencia policial, mientras que el conductor continuó su tránsito.

Por el hecho, se inició una causa judicial por "Encubrimiento de Contrabando", con intervención del Juzgado Federal N° 1, de Formosa.
















