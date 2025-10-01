Ultimas Noticias

Laishí: La Policía frustró un intento de abigeato y detuvo a dos sospechosos

También se secuestraron elementos de interés en la causa 


La Policía de la localidad de Laishí logró esclarecer un hecho de abigeato calificado en grado de tentativa, tras detener a dos hombres que intentaban sustraer animales vacunos de un establecimiento ganadero, ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano.

El operativo se inició cuando el propietario del campo alertó a los efectivos sobre la presencia de dos sujetos en su propiedad, quienes en ese momento sacaban del predio 11 animales vacunos. 

De inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar y sorprendieron a los individuos, quienes no pudieron justificar su presencia en el predio.

Durante el procedimiento, se verificó la situación de los animales y se procedió a la detención de los sospechosos. 

Además, se secuestraron elementos de interés para la causa: dos teléfonos celulares, un lazo, un arma blanca y una motocicleta que habría sido utilizada para llegar al lugar.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia. (Con foto).