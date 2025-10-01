Laishí: La Policía frustró un intento de abigeato y detuvo a dos sospechosos

• También se secuestraron elementos de interés en la causa

La Policía de la localidad de Laishí logró esclarecer un hecho de abigeato calificado en grado de tentativa, tras detener a dos hombres que intentaban sustraer animales vacunos de un establecimiento ganadero, ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano.

El operativo se inició cuando el propietario del campo alertó a los efectivos sobre la presencia de dos sujetos en su propiedad, quienes en ese momento sacaban del predio 11 animales vacunos.

De inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar y sorprendieron a los individuos, quienes no pudieron justificar su presencia en el predio.

Durante el procedimiento, se verificó la situación de los animales y se procedió a la detención de los sospechosos.

Además, se secuestraron elementos de interés para la causa: dos teléfonos celulares, un lazo, un arma blanca y una motocicleta que habría sido utilizada para llegar al lugar.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia. (Con foto).











