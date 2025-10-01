Sacaron de circulación a un motociclista imprudente

Se desplazaba en forma zigzagueante, con exceso de velocidad

Integrantes de la Comisaría Cabo Jorge Pablo Pellegrino demoraron a un sujeto que realizaba maniobras peligrosas y a gran velocidad en una Motomel de 150 cilindradas, además de ruidos molestos con el escape libre de la moto.

El lunes último, alrededor de las 23:40 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas por calles internas de la localidad de Mansilla, cuando el imprudente motociclista se dio a la fuga al notar la presencia policial.

Luego ubicaron al joven de 20 años en la avenida 9 de Julio y calle Basilio Nolasco y lo demoraron.

La moto fue trasladada hasta la dependencia policial, mientras que al conductor se lo notificó de su situación procesal y continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.

A raíz del hecho, se inició una causa contravencional por poner en riesgo la seguridad vial.