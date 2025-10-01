Acondicionan cementerios municipales para recibir a los visitantes por el Día de la Madre





La Dirección de Obras Privadas de la comuna capitalina realiza tareas de acondicionamiento en los cementerios municipales Nuestra Señora del Carmen y San Antonio, los cuales estarán habilitados este domingo, de 7 a 18 horas, para recibir a los vecinos que deseen visitar a sus seres queridos por el Día de la Madre.

Al respecto, el responsable del área comunal, Arq. Miguel Ángel Cruz, manifestó: “Estamos en vísperas del Día de la Madre, una fecha muy importante para todas las personas, y como de esta Dirección dependen los cementerios ‘San Antonio’ y ‘Nuestra Señora del Carmen’, estamos realizando tareas de limpieza, ripio, cuneteo, pintura y fumigación para recibir a los vecinos y vecinas que visiten a sus seres queridos”.

El funcionario precisó que se espera una gran afluencia de visitantes y que, para facilitar el tránsito y la seguridad, habrá asistencia del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), personal policial y agentes municipales de diversas áreas.

Para concluir, Cruz recomendó a los vecinos y vecinas no dejar velas encendidas, no llevar flores naturales para evitar dejar agua estancada en floreros y mantener la limpieza del lugar.



