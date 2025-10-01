Se realizó una charla sobre los alcances tecnológicos en el turismo





La Escuela de Formación y Capacitación en Turismo municipal continúa acercando a sus asistentes herramientas para facilitar y evolucionar en el desarrollo de las actividades afines, complementando el contenido planificado para sus clases regulares, en este caso específico con todo lo relacionado a tecnología e Internet.

El Lic. Sebastián Lezcano, Especialista en Estrategia Digital, encargado de dictar el taller a los alumnos de la escuela, expresó: “Formosa es una ciudad que está creciendo muy rápido y hay cuestiones en que la tecnología parece avanzar el doble de rápido, entonces, dentro de esta capacitación, lo que hicimos es hablar con los alumnos, mostrarles las habilidades y las herramientas que hay hoy con la tecnología, con Internet, la inteligencia artificial y las redes sociales para poder hacer contenido, para visibilizar lo que están haciendo, para poder hacer exposiciones y cuál es el circuito o el proceso de la toma de decisiones como para poder visitar un lugar”, detalló.

Lezcano afirmó que, hoy en día, la tecnología es un aliado importante del turismo, “es una herramienta básica, todo lo que es el mundo Google, cómo funciona, cómo lo utiliza la gente en Formosa, cuál es la importancia de que las personas participen y se pongan visibles en las redes sociales”, precisó. “Hoy ya no es necesario que todo salga impreso en un diario, sino que con nuestras redes tenemos una marca personal, lo que nos permite mostrar actividades, experiencias y atraer a muchas personas”, dijo.

Para finalizar subrayó: “Nos encontramos en un mundo que está saturado de información, con muchas redes sociales, entonces cada uno puede aportar desde allí su granito de arena, mostrando las actividades que cada vez son más grandes y más variadas, en nuestro caso aquí en la ciudad”.



