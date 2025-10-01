Paro nacional docente: “Es el comienzo de un plan de lucha”

El secretario gremial de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Rubén Chávez, habló el paro nacional de este martes 14 para reclamar que se reanude la negociación paritaria con el Gobierno nacional.

La medida de fuerza, convocada bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, incluye una movilización al Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y también al Congreso Nacional.

Afectará a escuelas públicas de Niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario de todo el país, como así también las Universidades que ya confirmaron su adhesión parcial.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Chávez explicó que será “un paro total de actividades por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo”.

Se trata de “una decisión unánime” de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) “y todas sus organizaciones de base” llevar adelante esta medida de fuerza como “el comienzo de un plan de lucha que va a permanecer en el tiempo”, a causa de que “lo que estamos viendo del Gobierno nacional es cada vez más recorte en todos los sectores, pero también en educación”, advirtió.

Mencionó aquí que “en el último presupuesto que (el presidente Javier) Milei anunció por cadena nacional y que envió al Congreso, solamente está previsto un 1% del PBI en inversión en educación, lo cual es inadmisible incomprensible”, rechazó tajante y dejó en claro: “De ninguna manera vamos a permitir que el Gobierno nacional se desentienda absolutamente la educación pública nacional”.

Indicó el dirigente gremial que “consideramos que es necesario nuevamente establecer una Ley de Financiamiento como la que conseguimos en el 2005 y se comenzó a aplicar en el 2006, que llevó a una inversión real en educación del 6% del PBI”.

Teniendo en cuenta que la gestión libertaria “solamente pretende invertir en educación el 1%”, enfatizó que “el conjunto de la docencia del país de ninguna manera lo va a aceptar”.

En ese sentido, anticipó que “vamos a entablar un plan de lucha como ya lo hicimos en un momento de nuestra historia para conseguir una nueva Ley de Financiamiento” y además para que “el Gobierno nacional atienda la educación pública”.

“Así como en Formosa la educación es una cuestión de Estado, porque el Gobierno provincial así lo determinó, queremos que en el orden nacional la educación pública, gratuita y de calidad también lo sea”, concluyó.



