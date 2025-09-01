La CGT Formosa se suma a la celebración del aumento otorgado por el gobernador Insfrán

A través de un comunicado, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), expresó su conformidad por el “enorme esfuerzo del Gobierno provincial conducido por nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, al otorgar el aumento salarial del 10% para todos los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial”.

Asimismo, destacaron que este incremento representa un total acumulado del 55% para el 2025, garantizando un salario mínimo de bolsillo de 880 mil pesos para todos los escalafones y que el mismo se extiende a los beneficios complementarios remunerativos como ser guardias, horas extras diferenciadas, días inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros.

Del mismo modo, sostuvieron, este incremento alcanza a todos los docentes en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), ex FONID y Conectividad Provincial, ex Conectividad.

“Conceptos que eran financiados a través de programas nacionales, los cuales dejaron de transferirse cuando asumió el presidente Milei en un acto desinteresado, de injusticia y total ilegalidad por parte del Gobierno nacional”, lamentaron.

Y, al mismo tiempo, cuestionaron el programa de ajuste de la gestión de Javier Milei y le reprocharon que se niegue a coparticipar los fondos que “por derecho le corresponde a las provincias”.

“No obstante ello, el Gobierno provincial, además de seguir manteniendo estos beneficios a los docentes, que el financiar la educación es una cuestión de Estado que debe trascender toda ideología política más allá de los gobiernos, incorpora el rubro Complemento por Servicio para el Empleado Público, lo que demuestra solidez en el presupuesto provincial”, remarcaron.

En ese sentido, resaltaron el “compromiso del señor Gobernador, en mantener la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y en instruir que el sentido de la política es la justicia social, con una comunidad alegre y emancipada”.





Y firmaron al pie, Vicente García Insfrán, secretario Gremial de la CGT RA Reg.Fsa; y Hilario Martínez, delegado Regional, CGT RA. Delega. Fsa.



