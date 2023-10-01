Veinte familias de Misión Laishí cumplieron el sueño de la casa propia

Este lunes 1° de septiembre, mediante un acto que se concretó durante la tarde, el gobernador Insfrán entregó 20 viviendas en la localidad de Misión Laishí, por lo que a cada uno de los beneficiarios se les entregó la documentación y las llaves de su nueva unidad habitacional.

La ceremonia que encabezó el primer mandatario, a quien lo recibió el intendente de la localidad José Lezcano, contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, junto a la comitiva oficial compuesta por el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira; legisladores nacionales y provinciales justicialistas, demás ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, luego del acto Insfrán habilitó obras de pavimentación, desagües pluviales e iluminación de la calle “Juan Domingo Perón”, que está entre la Ruta Provincial N° 5 y calle Fontana de esa localidad del sur provincial.

En el comienzo del acto central se realizó la entonación de los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa. Luego, se hizo la entrega de las viviendas a las 20 familias adjudicatarias, y una de ellas, Roxana Villasanti, expresó unas palabras.

Emoción de adjudicataria

Con la voz entrecortada por la emoción, señaló que con su familia lograron cumplir “el mayor de los sueños: la casa propia”. Por ello, primero, le agradeció al gobernador Insfrán, “porque todos los días, con firmeza, realiza gestiones para que cada uno de los formoseños podamos mejorar nuestra calidad de vida”.

Ello “tanto en salud, educación, vivienda, y todas las áreas de la vida individual y en comunidad”, haciendo hincapié en ello, ya que “hoy estamos frente a un escenario nacional de crueldad organizada” liderado por la gestión del presidente Javier Milei, ya que “los abuelos son maltratados y los enfermos, desechados”, condenó.

La actual administración nacional, que asumió el 10 de diciembre de 2023, paralizó la obra pública en todo el país, reprobó además. Sin embargo, valoró que, a pesar de ello, “en Formosa, en nuestra querida localidad de Laishí se han hecho entrega de estas viviendas nuevas”, marcando que “cada casa se transformará en un nuevo hogar”.

“Cada una de estas familias es parte de este sueño con el anhelo de formar una comunidad organizada y solidaria, defendiendo al Modelo Formoseño que piensa en la gente porque acompaña nuestro crecimiento”, acentuó.

Lezcano

Después dio su discurso el intendente Lezcano, quien compartió la alegría de quienes alcanzaron el sueño de la casa propia, enfatizando que “en el pueblo de Laishí, como todos los puntos de la provincia, somos agradecidos” con la gestión del gobernador Insfrán.

Y convocó “hoy más que nunca a cada uno”, porque aseguró que en estas elecciones legislativas de octubre “nos jugamos algo muy importante”, ya que el pueblo elegirá a los diputados nacionales. En el caso del Frente de la Victoria, subrayó que serán “leales al gobernador Insfrán y llevarán el mensaje de continuar por esta senda, esto es, con la gente incluida en las políticas públicas provinciales”.

Lezcano, por otro lado, indicó: “Humildemente, desde nuestro pueblo estamos trabajando en conjunto con el Concejo Deliberante y las otras instituciones, aunamos los esfuerzos para resolver necesidades de su pueblo”.

Cáceres

En tercer orden, el doctor Fabián Cáceres, candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria en las elecciones del 26 de octubre, dijo que la entrega de estas nuevas viviendas “significa una solución para 20 familias”.

Y destacó que la emoción de Roxana, la adjudicataria que brindó unas palabras, “es compartida” por todos los presentes, “porque esta obra, como muchas otras, fueron iniciadas por un Gobierno nacional y popular”.

En cambio, “llegó el presidente Milei y cortó todas las obras públicas”; no obstante, como caracteriza al Gobernador, éste “se hizo cargo nuevamente de ésta y muchas más haciendo que se pudieran concretar”, esbozó. “Eso es justicia social”, robusteció.

Después, al referirse a su candidatura, agradeció especialmente al Gobernador por haber sido elegido para formar parte de “la lista ganadora del Frente de la Victoria para el 26 de octubre”, acompañando a la licenciada Graciela de la Rosa, quien la encabeza, en tanto que los suplentes son Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

“La Argentina atraviesa una crisis política y social que se debe a las políticas dañinas, crueles y perversas del presidente Milei”, advirtió, fustigando el modelo de “ajuste, endeudamiento, recesión y desfinanciamiento de la educación y la salud pública”, lo que se suma al parate de la obra pública nacional.

En cambio, en sentido totalmente contrario, distinguió que “el Modelo Formoseño es un modelo de inclusión, equidad, unidad, solidaridad, pero por sobre todo, de justicia social”.























