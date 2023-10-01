El Gobernador inauguró la EPEP N° 466 en la colonia El Saladillo

De acuerdo a lo previsto en el cronograma de inauguraciones en localidades y parajes de la zona sur de la provincia, estipulado para este lunes 1° de septiembre, el gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada la EPEP N° 466 en la colonia El Saladillo, ubicada en el sector norte de la ruta provincial N° 21, a 15 kilómetros aproximadamente de la ruta provincial N° 1.

Allí, el mandatario llegó acompañado por su comitiva, alrededor de las 11.30 horas, luego de habilitar el centro de salud en la colonia aborigen Mercedes Cué, también en la ruta provincial N° 21, pero en la zona sur.

Al respecto, la directora de la EPEP N° 466, María Isabel Silva, expresó que la comunidad educativa esperó este nuevo edificio con “gran alegría y entusiasmo” y, particularmente se mostró “muy emocionada, porque me tocó iniciarme acá con una escuelita a pulmón, donde los chicos tenían que venir con su sillita, la construcción hicimos a pulmón con los padres”, entonces, “este edificio, este complejo, para mí es una gran satisfacción”.

En sus inicios, fue docente de plurigrado y, “ahora me tocó conducir, con mucha emoción, porque sé lo que es, conozco la historia bien a fondo de esta colonia que es muy productiva”.

“Acá tenemos todo, el corazón más o menos de Formosa, entre horticultura, ganadería y producción, está acá, en esta colonia. Y acá en la escuela se enseña sobre estos temas, se trabaja mucho, porque es el contexto donde ellos se desenvuelven”, indicó.

Por último, la directora detalló que, en el Nivel Inicial, son seis alumnos divididos entre sala de cuatro y cinco años; y, la Primaria también cuenta con seis estudiantes, aunque, anticipó, para el ciclo lectivo entrante tendrán dos más para el ciclo básico.



