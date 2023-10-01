“El Estado está presente para dar un abrazo de amor y contención”





Además aseguró que Formosa está por el “buen camino” en la lucha contra el consumo problemático de sustancias.

Este lunes 1° de septiembre el gobernador Gildo Insfrán cerró su jornada de inauguraciones en la localidad de Tatané donde habilitó la obra de ampliación y refacción de la residencia terapéutica “Dr. Eduardo Macedo”.

Al hablar ante los presentes, el primer mandatario recordó que “cuando se formalizó el problema de la comercialización de la droga, nosotros fuimos una de las primeras provincias en aceptar el desafío y creamos instituciones en el ámbito judicial y de la seguridad”.

Detalló que “se ha creado un foro especial en el Poder Judicial y un cuerpo en la Policía para combatir el narcomenudeo” y lamentó que “no podemos negar que es una realidad que tenemos”.

De esta manera, destacó que “todos los días la fuerza de seguridad está bloqueando estos centros de la muerte, como lo digo yo”.

En tanto que “el IAPA se encarga del enfermo”, señaló y explicó que “atacamos las dos cuestiones, es decir que la sustancia no llegue al consumidor, pero para el que consumió y está enfermo existe el IAPA, que lo cobija y trata de sacarlo adelante”.

El Gobernador felicitó a quienes dieron testimonio de su realidad y contaron su lucha contra el consumo problemático de sustancias porque “no es una cosa muy fácil hacerlo y menos en un ámbito como el que estamos viviendo hoy”, al tiempo que remarcó que “esa valentía deben tener todos aquellos que han caído en un proyecto que no les va a dar felicidad”.

Sostuvo que “quienes transcurrieron por ese camino y luego se recuperaron saben lo que significa”, lamentando que “los que consumen no son felices” y por lo tanto es importante la recuperación, expuso.

Por todo esto, Insfrán consideró que “estamos por el buen camino y vamos a seguir fortaleciéndonos” y añadió que “no solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista profesional, porque esto hay que tratarlo con profesionalismo y para eso está el IAPA”.

Y resaltó que “lo que inauguramos es una sede de segundo nivel y esto va a mejorar el tratamiento”.

Al finalizar el gobernador Insfrán aseveró que “el Estado está presente y va a estar presente para darles un abrazo de amor, contención y de salida a quienes están atravesando por esta situación, para que disfrute verdaderamente en plenitud de esta vida que es tan linda”.



