Secuestraron una motocicleta de gran cilindrada en un operativo preventivo

• El rodado tenía los guarismos adulterados y documentación falsa

Los efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial detectaron y secuestraron una moto Bajaj 400 con múltiples irregularidades, durante un control en la calle Sargento Ramón Acosta, casi Amadey, de esta ciudad.

La intervención se realizó el sábado último, cuando los uniformados hallaron el rodado estacionado y notaron aparentes anomalías en su patente.

Al verificarlo, se constató que no era original y el propietario presentó documentación, título digital, cédula de identificación, formulario 08 e informe de dominio, que eran falsos.

Tras una inspección física del rodado, los policías detectaron adulteraciones visibles en la numeración del motor y del cuadro, con la base rebajada y los dígitos regrabados.

Además, durante la consulta del dominio en el Sistema Integrado de Seguridad se confirmó que el vehículo registraba pedido de secuestro en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

En el lugar, se solicitó la colaboración de los integrantes del Departamento Informaciones Policiales y de la Dirección General de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias técnicas.

En consecuencia, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y la documentación presentada, bajo las formalidades legales.



