BUP: Se desarrolló capacitación en el Centro Comunitario del Simón Bolívar

En la tarde de este lunes 22, en el Centro Comunitario del barrio Simón Bolívar se realizó una capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), método de elección del próximo 26 de octubre.

Al respecto, la diputada provincial justicialista, Blanca Denis, señaló que “estamos camino al 26 de octubre donde los formoseños tenemos que elegir a los diputados nacionales que van a representar a Formosa en el Congreso de la Nación”, y por eso “hacemos reuniones pequeñas en los diferentes centros comunitarios para dialogar con los vecinos”.

Destacó que “todas las agrupaciones justicialistas estamos en territorio trabajando y capacitando a la gente sobre el nuevo sistema de votación, que es la BUP”.

Asimismo, subrayó la importancia de que “vayan a votar ese día y sepan de qué manera hacerlo con esta boleta única”, considerando que “es algo muy novedoso y por eso salimos, capacitamos y es la forma en que nosotros estamos militando en este momento”.

Además, expresó que “los vecinos tienen que saber que los diputados que van a representar a Formosa tienen que ser los candidatos que van a estar en acción defendiendo los intereses y derechos de los formoseños”.

Y eso, aseguró “únicamente lo pueden hacer nuestros candidatos del Frente de la Victoria, que son los candidatos del Modelo Formoseño que representan al gobernador, compañero Gildo Insfrán”.

Entonces, puntualizó que “la militancia justicialista hoy más que nunca está unida en este camino al 26 de octubre, porque en Formosa estamos convencidos que los dos candidatos a diputados nacionales van a ser del Frente de la Victoria”.

En este marco, reflexionó que en las elecciones nacionales están en puja dos modelos: “el del Gobierno nacional con un proyecto que ha recortado, ajustado y ha llevado la motosierra a los que menos tienen”.

En tanto que, afirmó “por otro lado está el modelo nacional y popular, como el Modelo Formoseño, con nuestra bandera de la justicia social y de trabajar para los que menos tienen, defendiendo los derechos que hasta ahora hemos conseguido”.



