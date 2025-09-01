Hospital de la Madre y el Niño: beba de Estanislao del Campo y sus familiares, reciben completa asistencia y acompañamiento





A través del Hogar María Auxiliadora, un espacio gratuito y especialmente acondicionado para personas que vienen desde el interior y tienen a sus hijos internados, se les ofreció a la mamá y a la abuelaalojamiento y comida.

Desde la dirección del Hospital de la Madre y el Niño, informaron que allí se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) una niña de ocho meses, proveniente junto a su familia, de la localidad de Estanislao del Campo, a quienes se les está brindando asistencia, contención y permanente acompañamiento.

La beba ingresó a la guardia del nosocomio el martes 16 de septiembre en horas de la noche y desde ahí fue derivada a la UCIP “donde está siendo atendida por un equipo de médicos y otros profesionales, especialistas en terapia intensiva pediátrica, que día a día ponen todos sus conocimientos para sacarla del delicado estado de salud en el que se encuentra”, comentó la licenciada en Servicio Social, Daniela Calderón.

Asimismo expuso, que desde un primer momento “tanto a la madre, la señora Magdalena Zabala, como a la abuela, se le ofreció hospedaje y comida en el Hogar María Auxiliadora”, un espacio que todos los días del año, de manera ininterrumpida “alberga a las mamás que vienen desde el interior y tienen a sus hijas e hijos internados en el hospital”.

Mencionó que es un servicio que el Gobierno de la provincia de Formosa, ofrece sin ningún costo y para acceder al mismo, solo deben hacer los trámites requeridos a través del área de servicio social.

“Fue puesto en funcionamiento en el 2003, justamente, para que las madres que viven en el interioryvienen con sus bebés, no tengan gastos de alquiler y de comida. Y es por eso, que ni bien llegaron se puso este lugar al alcance no solo de la madre, sino también de la abuela de la niña de Estanislao del Campo, actualmente internada en UCIP”, resaltó.

En relación a la situación de salud de la pequeña paciente dio a conocer que presenta un cuadro grave de sepsis a foco enteral y urinario, más falla renal por deshidratación grave e intoxicación por infusiones caseras.

“Vino derivada desde el Hospital distrital de Ibarreta, donde fue primeramente atendida y ahora, está recibiendo una completa atención interdisciplinaria, a cargo de un equipo encabezado por médicos y enfermeros terapistas. Y la asistencia permanente, por supuesto, tanto para la niña como para sus familiares, de parte del personal del servicio social del hospital”, detalló Calderón en el cierre.







