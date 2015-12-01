Disturbio en un partido de la Liga Formoseña de Fútbol

• Suspenden el encuentro y hospitalizan a un jugador

Efectivos de la Comisaría Sexta intervinieron en un partido de la categoría “B” del Torneo Clasificatorio de la Liga Formoseña de Fútbol, cuando se inició una gresca generalizada entre jugadores que obligó al árbitro a suspender el encuentro y dejó como saldo un futbolista hospitalizado.

El hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 14:50 horas, en la cancha del Club San Lorenzo, cuando a los 20 minutos de iniciado el encuentro, se produjo una gresca generalizada entre los jugadores de ambos equipos.

Como consecuencia, el árbitro del partido expulsó a un total de 10 futbolistas, seis de Unión Divino Niño y cuatro de Antenor Gauna, y debido a la inferioridad numérica, decidió suspender el cotejo.

Durante el incidente, un jugador del club Unión Divino Niño resultó lesionado con un golpe en la cabeza y quedó tendido en el campo de juego.

El joven fue asistido en el lugar por personal policial y luego trasladado por una ambulancia del SIPEC al Hospital Central para su mejor atención.

Por el hecho, se iniciaron las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido y evitar que hechos de esta naturaleza empañen el normal desarrollo de los encuentros deportivos en la provincia. (Con foto)







