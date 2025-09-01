“Mujeres que emprenden”: Lanzaron la tercera edición del programa que acompaña a emprendedoras formoseñas

La Subsecretaría de Empleo lanzó este miércoles 24, la tercera edición del programa “Mujeres que emprenden”, un espacio para acompañar y fortalecer a mujeres que quieren hacer realidad sus ideas.

Acompañaron esta jornada que se realizó en el salón del Fonfipro, el Departamento de Educación Permanente del Ministerio de Cultura y Educación; la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa (CAMEFOR); el Banco Formosa y la empresa Román & Colorshop, que colaborarán articuladamente con el desarrollo del programa.

Al respecto, María Ángeles Vicentín, administradora del Área de Vinculación Institucional de la Subsecretaría de Empleo, explicó que “esta tercera edición de Mujeres Emprendedoras viene con dos propuestas para las mujeres”.

Por un lado, puntualizó que “estará Mujeres en Oficio, que va a contar con tres cursos de capacitación; el primero es introducción a la electricidad domiciliaria básica, otro es introducción a la albañilería básica y por último, introducción a la pintura de interiores”.

Otra de las propuestas es “Madres Emprendedoras”, indicó, destacando que está destinado a “todas aquellas madres que tienen niños en edad no escolarizada aún y que tienen un emprendimiento en marcha”.

De esta manera, expresó que “sabemos que emprender hoy en día se volvió el motor de la economía de las formoseñas y este es un programa que va a acompañar a todas las mujeres que tienen niños pequeños”.

Asimismo, señaló que “también dentro del programa vamos a estar trabajando con toda la parte de habilidades, organización, psicólogas, coachs y una parte fuerte de finanzas, donde vamos a trabajar en conjunto con el Banco Formosa en diferentes talleres de inversión”.

Añadió que “vamos a contar con un espacio amigable, en el cual aquellas madres que tienen niños pequeños van a poder acudir y dejarlos, durante el tiempo en que ellas estén adquiriendo estas habilidades para su emprendimiento”.

En esta línea, precisó que “las capacitaciones en oficios van a estar dictándose en dos Núcleos de Educación Permanente (NEP), ya que estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Educación Permanente y también en los salones de Román & Colorshop, empresa que también nos acompaña”.

Por su parte, detalló que “el curso para madres emprendedoras lo vamos a estar dictando en la Casa del Emprendedor”.

Al finalizar, resaltó que “a partir de este jueves 25 van a estar habilitadas las inscripciones en la Casa del Emprendedor, ubicada en Maipú 45 o a través de las diferentes redes sociales de la Subsecretaría”.

Fortalecimiento de la mujer formoseña

La candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, acompañó este lanzamiento y al dialogar con AGENFOR, expuso que “estoy honrada de estar acá, porque este programa está dirigido a las mujeres y más en este escenario que estamos viviendo en Formosa, con nuestra nueva Constitución que en uno de sus artículos establece que el Estado promueve la igualdad de género y políticas con perspectiva de género también”.

Por eso, aseguró que “esto es el Modelo Formoseño, con políticas inclusivas e igualdad de oportunidades para todos y obviamente que a la mujer le toca un rol fundamental”.

“Nosotras estamos como guardianas del Modelo Formoseño y nos sentimos realmente fundamentales en esta historia que estamos construyendo”, expresó De la Rosa.

Y enfatizó en que “este programa tiene que ver con la independencia económica y el fortalecimiento de la mujer formoseña, y eso es importantísimo”.







