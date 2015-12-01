Lo retuvieron por herir a un joven con un cuchillo

• La víctima está fuera de peligro

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Hospital Central de la ciudad, luego de ser agredido con un cuchillo en el muslo izquierdo, durante una pelea con un joven de 17 años, que fue retenido por efectivos policiales.

El hecho se registró a las 6:15 horas de este domingo, cuando los integrantes de la Comisaría Sexta acudieron a un requerimiento en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Gobernador Gutnisky, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa (ETOF).

Allí, encontraron a un joven herido con arma blanca, que estaba junto a otras personas que intentaban asistirlo.

De inmediato, se solicitó la presencia de una ambulancia del SIPEC, que trasladó al adolescente al Hospital Central para recibir atención médica especializada.

Por su parte, integrantes del Destacamento de la Estación retuvieron al autor del hecho, que fue trasladado junto a su padre hasta la dependencia policial.

Según las averiguaciones realizadas, minutos antes jóvenes protagonizaron una gresca.

También, los uniformados de la Dirección General de Policía Científica intervinieron en el lugar y realizaron las actuaciones procesales.

A todo esto, sigue la investigación para secuestrar el arma utilizada para la agresión, mientras que todo quedó a disposición del Juzgado de Menores.







