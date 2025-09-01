Retiraron animales sueltos que ponían en riesgo el tránsito sobre la Ruta Nacional 81

• Los procedimientos de este tipo se desarrollan de manera constante

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Juan Gregorio Bazán sacaron de la Ruta Nacional N° 81 siete cabras y una yegua por poner en riesgo la seguridad vial y no estar al cuidado de sus propietarios.

Los procedimientos fueron concretados entre el domingo y lunes último, cuando los policías realizaban operativos de prevención en cercanías a la zona urbana de esa localidad.

En principio observaron a la vera de la ruta un equino y en otro sector siete caprinos sueltos.

En ambos casos, los animales fueron trasladados a la dependencia, se identificaron a los propietarios y se iniciaron las causas contravencionales, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía.

Se insta a quienes tengan campos y animales a la vera de rutas (nacionales, provinciales o caminos vecinales) que tomen conciencia sobre las normativas vigentes, pongan en práctica todas las medidas para que sus animales no salgan de sus predios y eviten de esa manera siniestros viales que pueden tener desenlaces fatales, con las consecuencias legales que los casos impliquen.







