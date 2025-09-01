Ultimas Noticias

Retiraron animales sueltos que ponían en riesgo el tránsito sobre la Ruta Nacional 81

Los procedimientos de este tipo se desarrollan de manera constante 

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Juan Gregorio Bazán sacaron de la Ruta Nacional N° 81 siete cabras y una yegua por poner en riesgo la seguridad vial y no estar al cuidado de sus propietarios.

Los procedimientos fueron concretados entre el domingo y lunes último, cuando los policías realizaban operativos de prevención en cercanías a la zona urbana de esa localidad.

En principio observaron a la vera de la ruta un equino y en otro sector siete caprinos sueltos.

En ambos casos, los animales fueron trasladados a la dependencia, se identificaron a los propietarios y se iniciaron las causas contravencionales, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía.

Se insta a quienes tengan campos y animales a la vera de rutas (nacionales, provinciales o caminos vecinales) que tomen conciencia sobre las normativas vigentes, pongan en práctica todas las medidas para que sus animales no salgan de sus predios y eviten de esa manera siniestros viales que pueden tener desenlaces fatales, con las consecuencias legales que los casos impliquen. 