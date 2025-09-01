Cometieron diferentes delitos y terminaron presos

• En todos los casos, se dio intervención a la Justicia provincial

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres involucrados en ilícitos perpetrados en la localidad de Lucio V. Mansilla y la ciudad de Formosa.

El domingo cerca de las 14:40 horas, integrantes de la Comisaría Cabo Jorge P. Pellegrino de Mansilla aprehendieron a un hombre de 60 años tras amenazar de muerte y agredir a su pareja de 28, en la calle Darío Giordano del barrio 15 de Septiembre.

El segundo procedimiento ocurrió cerca de las 19:35 horas del lunes, cuando los uniformados de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial capturaron a un sujeto de 36 años, involucrado en una causa judicial por “Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, luego de amenazar de muerte a su hermana en el barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

La otra intervención estuvo a cargo de policías de la Comisaría Seccional Quinta, cuando alrededor de las 20:50 horas de este lunes, realizaban recorridas por el barrio Eva Perón de Formosa.

Allí detuvieron a un sujeto, implicado en tres causas judiciales por los delitos de “Amenaza”, “Amenaza con el uso de arma blanca” y “Robo con escalamiento”, con intervención de los juzgados de Instrucción y Correccional N° 3, 5 y 6, todos de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.







