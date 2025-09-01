Clorinda: La Policía recuperó objetos y demoró a siete personas

Fue en el marco de diferentes intervenciones

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron un tanque de agua de 400 litros y demoraron a siete hombres involucrados en distintos hechos en la segunda ciudad.

En la madruga del lunes, los integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Uno demoraron a un sujeto con cannabis sativa, durante recorridas preventivas por el barrio Santa Margarita.

Después, policías del Comando Radioeléctrico e integrantes de la Delegación Clorinda de la Dirección de Seguridad Vial realizaron un operativo vehicular sobre las principales avenidas y demoraron a cinco motociclistas por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito 24.449.

El tercer procedimiento lo realizó el personal de la Subcomisaría El Porteño, cuando investigaba la sustracción de un taque de plástico de 400 litros y rápidamente lo recuperó, luego que una mujer lo entregó en forma voluntaria tras adquirirlo de buena fe.

El otro caso estuvo a cargo de los efectivos de Seguridad Urbana Zona Uno, tras ser alertados por la Línea de Emergencias 911 sobre un hecho de tránsito en inmediaciones a la rotonda de la Ruta Nacional 11.

Allí observaron que un individuo circulaba en una motocicleta sobre la banquina de manera zigzagueante, se lo demoró y estableció que estaba en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial.

En todos los casos, los aprehendidos y el bien recuperado fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



