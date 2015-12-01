Los CICLOAMIGOS emprenden una peregrinación en bicicleta a la Basílica de Itatí

Este viernes 26 de septiembre, un grupo de 28 ciclistas pertenecientes a CICLOAMIGOS iniciará una nueva peregrinación en bicicleta hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en la provincia de Corrientes, en el marco de la Peregrinación de Jóvenes del NEA 2025. La travesía, que se enmarca en la experiencia del cicloturismo con sentido espiritual, se extenderá hasta el domingo 28, uniendo esfuerzo, fe y fraternidad en el camino.

Bajo el lema que identifica, la peregrinación de este año "Como María, peregrinos de esperanza”, los peregrinos sobre ruedas recorrerán cientos de kilómetros ofreciendo cada pedaleada como oración y gesto de devoción. El objetivo no es solo llegar a los pies de la Virgen de Itatí, sino también vivir una experiencia de encuentro espiritual, solidaridad y compromiso comunitario.

Desde CICLOAMIGOS destacan que esta iniciativa fortalece los lazos de amistad y fe, invitando a más personas a sumarse con sus intenciones y oraciones, acompañando espiritualmente a los 28 ciclistas que asumirán este desafío.

El grupo partirá con profunda emoción, confiando el camino a la Virgen y llevando en el corazón las intenciones de sus familias, amigos y comunidades.



