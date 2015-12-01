Un motociclista perdió la vida tras caer a un zanjón

• La víctima fue identificada como Héctor Reinaldo Barrios, de 43 años

Efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Constituyentes y la calle Beata March, donde un motociclista perdió la vida tras despistar y caer a un zanjón.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo, cuando a través de la Línea de Emergencias 911, se alertó sobre la presencia de un hombre con lesiones graves en el lugar.

Al llegar, los uniformados, constataron dentro del acueducto a un hombre mayor de edad, con visibles heridas y dificultad para respirar. A escasos metros una motocicleta Yamaha YBR 125 cilindradas, con daños en la parte frontal y un casco protector.

De inmediato, se solicitó la colaboración de integrantes del SIPEC, quienes lo trasladaron de urgencias al Hospital Distrital N° 8, donde confirmaron su fallecimiento cerca de las 2:10 horas.

Según las primeras diligencias, determinaron que la víctima circulaba a alta velocidad por la calle Beata March en sentido Norte-Sur y, por motivos que se investigan, traspuso la avenida Constituyentes, perdió el control del rodado y terminó en el zanjón.

En el lugar, los uniformados de la Policía Científica, realizaron las pericias de rigor y el secuestro de la motocicleta.

El juez y la fiscal de turno fueron informados del deceso y dispusieron la entrega del cuerpo a sus familiares para las exequias. (Con foto)



