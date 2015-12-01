Declaración de repudio al genocidio en Gaza ya la actitud cómplice de los gobiernos de Estados Unidos y Argentina

En primer lugar, la Mesa Directiva Nacional del Partido Intransigente reitera su solidaridad con todas las victimas del genocidio que comete el Estado de Israel en Gaza y expresa enérgicamente la condena al genocidio que se está perpetrando en esa región y en Cisjordania. Ante la violencia desmesurada y la violación sistemática de los derechos humanos, adherimos a los principios fundamentales del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Corte Penal lnternacional, que defienden la dignidad humana y rechazan los crímenes de lesa humanidad:

Condena del Genocidio y Crímenes de Guerra El genocidio, según lo define la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), consiste en actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En este contexto, las agresiones y ataques indiscriminados a la población civil de Gaza, asi como los desplazamientos forzados y la destrucción de intraestructuras civiles, constituyen claros indicios de la comisión de crimenes de guerra y genocidio. Resoluclones de las Naciones Unldas

La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU (1967), que exige la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados, sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional. La ocupación y el control de Gaza deben ser gestionados de acuerdo con el derecho internacional humanitario y la legislación internacional de derechos humanos.

La Resoluclón 194 de la Asamblea General de la ONU (1948) establece el derecho al retorno de los refugiados palestinos, que se sigue vulnerando por parte de las fuerzas de ocupación.

La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU (2016). que reitera la condena a la expansión de asentamientos israelies en territorios ocupados, subraya la ilegalidad de las acciones unilaterales que atentan contra la sobera y la integridad territorial de Palestina. Jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)

La Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma (1998), tiene la autoridad para investigar y procesar crímenes de guerra, crimenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en territorios bajo su jurisdicción. La situación en Gaza debe ser investigada con urgencia por la CPl, dado que se han denunciado actos que podrian encuadrarse dentro de estos crímenes, como kos ataques a civiles, el uso desproporcionado de la fuerza y la destrucción masiva de intraestructuras civiles.

EI Derecho Internacional Humanitario De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad son elementos esenciales para la protección de la población civil en tiempos de conflicto armado. Las acciones llevadas a cabo en Gaza, que han resultado en la muerte de miles de civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores, principios Son Cpaibles i con estos de Investigaciön ernacional Independiente sobre los Territorios

Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, resaltó en su intorme que las autoridades israelies cometieron actos que cumplen cuatro de los cinco criterios de genocidio definidos en la Convención de 1948:

Asesinatos masivos y daños gravesa la población palestina. " Imposición deliberada de condiciones inhumanas destinadas a destruir parcial o totalmente al grupo. " Bloqueo total y hambruna inducida al impedir el acceso de ayuda humanitaria.

" Medidas para impedir nacimientos, violencia sexual sistemática y ataques directos contra niños. " Destrucción de sistemas de salud y educación, además de sitios religiosos y culturales.

Según la presidenta del comité, Navi Pillay, "existe una intención evidente de destruir al pueblo palestino en Gaza mediante actos que cumplen los criterios de genocidio". Los nuevos datos muestran la magnitud de la matanza en Gaza que ha escalado a un nivel que ya no cabe en las fórmulas habituales de la "defensa propia", más de 680 000 palestinos muertos, de los cuales 479 000 son niños.

En este marco es imprescindible repudiar la actitud cómplice del gobierno de Milei con losperpetradores del genocidio y los gobiernos que lo apoyan. Además, de sus declaraciones, denunciamos el voto en contra de nuestro pais en la Asamblea General de la ONU que aprobó la llamada "Declaración de Nueva York", un documento que prioriza la solución de dos Estados para Israel y Palestina. El texto, redactado por Francia y Arabia, obtuvo 142 votos a favor, incluidas potencias como Reino Unido, Francia, Canadá,

Australia, Alemania y Holanda, que cambiaron la posición que venian sosteniendo asaron a decdararse decididas a oncia servil hacia Estados Unidos y Sus al Estado de Palestina como tal. Es un episodio vergonzoso que refleja una aliados, contradiciendo nuestra histórica postura de no alineamiento

Llamado al gobierno argentino y a la Comunidad Internacional: Exhortamos al gobierno argentino a abandonar la politica de aislamiento de la comunidad internacional y a la politica de sumisión cokonial ante los Estados Unidos y volver a las tradiciones históricas, en materia de relaciones internacionales, que fueron desarrolladas por diferentes gobiernos y siempre en concordancia con los intereses nacionales y regionales.

También reiteramos el llamamiento a la comunidad internacional, incluidos los miembros del Conssejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, a que tomen medidas inmediatas para poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y crimenes de guerra en Gaza. Instamosa una intervención diplomáica urgente para garantizar la protección de la población civil, el acceso humanitario sin restricciones y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Reafirmamos n s nuestro compromiso con la paz, la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

MESA DIRECTIVA NACIONAL - PARTIDO INTRANSIGENTE