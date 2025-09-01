Lo demoraron por circular alcoholizado y descubrieron que la moto era robada

La investigación continúa para detener al segundo implicado, que se dio a la fuga

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial del Control Acceso Sur detuvieron a un hombre de 43 años, por circular alcoholizado y durante la inspección detectaron que la motocicleta Motomel Blitz en la que se desplazaba fue sustraída del barrio San Juan Bautista; mientras que los policías de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las actuaciones procesales.

Alrededor de las 23:00 horas del lunes último, los uniformados realizaban un control vehicular a la altura del barrio Virgen del Carmen, cuando demoraron a dos sujetos que circulaban en el rodado, cuyo chofer estaba ebrio y su acompañante se fugó del lugar.

Después, tomaron conocimiento que la moto fue sustraída de la vereda ubicada en la Nicolás Avellaneda al 1000 y la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría Seccional Sexta.

Por el hecho, los integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, en tanto que el rodado y el detenido quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La investigación sigue a fin de aprehender al individuo que escapó del lugar, que ya está identificado.



