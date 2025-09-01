Barrio Santa Rosa: Fue a visitar a su padre en su casa y lo encontró sin vida

Se determinó que la causa de la muerte fue un “paro cardiorespiratorio no traumático por cardiopatía hipertensiva”

Un hombre de 32 años halló a su padre, de 67, fallecido y en estado de descomposición, en su inmueble ubicado por la calle Moratalla al 1.700, del barrio Santa Rosa de esta ciudad.

El lunes último, alrededor de las 20:55 horas, la línea de Emergencias 911 alertó sobre el ingreso de una llamada al SIPEC en el que se pedía asistencia por la lamentable situación.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda fueron hasta el lugar el hijo de la víctima comentó a los policías que fue a ver a su padre, Ismael Emilio Brito, con quien estaba incomunicado desde hacía una semana y al entrar a la casa lo encontró en su habitación sin vida.

En el lugar también estaba el personal de salud del SIPEC, que no pudo establecer la causal de la muerte; mientras que el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Guillermo Omar Caballero direccionó las actuaciones para un expediente judicial.

También ordenó que los integrantes de la Dirección Policía Científica documenten el escenario del hallazgo, donde conforme la inspección ocular no se observó desorden en las cosas ni daños en los accesos.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio, de esta ciudad.

Durante la autopsia, el forense judicial constató que la muerte se produjo por un “paro cardiorrespiratorio no traumático por cardiopatía hipertensiva e hipertensión arterial”, mientras que el cadáver fue entregado a sus familiares para las exequias.