La Policía sacó de circulación a 72 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 199 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 5.057 personas, labraron 199 actas de infracción y detectaron a 72 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 13 motos, dos automóviles, una camioneta y retuvieron 96 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el viernes y sábado, en el marco de los partidos por el Torneo Clasificatorio 2025 en los clubes Fontana, San Lorenzo y Sol de América; mientras que este domingo se hizo lo propio en la final de la Primera División “A”, disputada entre los clubes San Martín vs. Defensores del Rosario, en el estadio Sol de América.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 6.249 personas en distintos locales bailables de la ciudad y eventos, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

También se cubrieron servicios de seguridad en el Festival de la Fiesta del Pomelo que se realizó en la localidad de Laguna Blanca.



