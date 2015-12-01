Clorinda: En diferentes intervenciones, la Policía recuperó objetos y detuvo a dos hombres

• Se concretaron en el marco investigativo de varias causas judiciales

Integrantes de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a dos sujetos: uno con pedido de captura y el otro por la sustracción de una moto; además recuperaron una mochila que interesa en una causa judicial.

El primer caso se concretó alrededor de las 9:30 horas del sábado, entre las manzanas 13 y 14 del barrio Aca de Clorinda, donde detuvieron a un hombre de 22 años, involucrado en una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Después, cerca de las 11:20, los policías investigaban un caso de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Durante esa investigación, en la zona de barrera, casi calle Azcuénaga, observaron a un individuo que trasladaba una mochila con similares características a la denunciada como sustraída, quien dejó el bien y se dio a la fuga por pasos fronterizos no habitados, cruzando hacia el vecino país.

El último procedimiento tuvo lugar a las 16:00 horas, en el sector de barrera casi calle Thompson del barrio Itatí, donde capturaron a un joven de 21 años y secuestraron una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas, que fue sustraída de la localidad de Laguna Naineck.

En todos los casos, detenidos y bienes fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



