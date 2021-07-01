Anularon un centro de distribución de drogas

• Por el caso, intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas detuvieron a dos hombres y una mujer y secuestraron cocaína de máxima pureza de la que se pueden obtener 61 dosis, marihuana apta para la elaboración de 21 dosis, dinero, balanza, celulares, entre otros elementos; tras un allanamiento en el barrio La Floresta de esta ciudad.

Durante varias semanas, los policías realizaron tareas de investigación por la presunta comercialización de drogas al menudeo por parte de una pareja y detuvieron a un potencial cliente, a quien por razones de seguridad le realizaron el cacheo y se encontró en su poder un envoltorio de cocaína.

Las pesquisas fueron puestas a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien direccionó el procedimiento y ordenó requisar la vivienda de la pareja.

La medida judicial fue realizada por los integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (G.I.E.) y la Policía Científica en el barrio La Floresta.

Durante el allanamiento detuvieron a un hombre, una mujer, secuestraron, dinero, una balanza, marihuana, cocaína, teléfonos, entre otros elementos de interés en la investigación.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



