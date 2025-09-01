La Policía detuvo a dos sujetos, retuvo a un menor, secuestró dos motos y varias herramientas

El procedimiento se concretó durante recorridas de prevención

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos, un menor, secuestraron una motocicleta sustraída y la otra en la que se desplazaban los malvivientes, como así también herramientas, en la localidad de Ingeniero Juárez.

El primer procedimiento se concretó durante la madrugada del viernes, cuando integrantes del Comando Radioeléctrico Policial realizaban recorridas de prevención por calles internas del barrio San Martin.

Allí, observaron a dos sujetos que se desplazaban a pie con varios bultos y al notar la presencia de los uniformados uno de ellos se fugó del lugar en tanto que el otro quedó demorado.

Al realizar requisa preventiva establecieron que trasladaban palas, alargues, machete y un reflector sin justificar procedencia ni propiedad.

Luego, por la mañana los policías de la comisaría local, a través de una denuncia, tomaron conocimiento de la sustracción de una Motomel Blitz.

De inmediato, los investigadores con la colaboración de vecinos establecieron la identidad de los sospechosos y que se desplazaban por un camino vecinal, en zona del monte.

En el lugar mencionado interceptaron a los malvivientes que se desplazaban en una Yamaha de 125 cilindradas, llevaban una mochila con herramientas y luego de identificarlos corroboraron que uno de ellos era menor de edad.

Tras recorridas por el sector hallaron la motocicleta sustraída y los demás elementos fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Los sujetos fueron notificados de su situación procesal y alojados a disposición de la Justicia, en tanto que el menor fue entregado a su progenitora, en carácter de guarda tutelar.



