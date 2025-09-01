Tercer encuentro del curso de Acompañante Terapéutico con Orientación en TEA

Este sábado 27 en horas de la mañana, en el Club San Martín, ubicado en el barrio San Francisco de la ciudad de Formosa, se desarrolló el tercer módulo del curso de capacitación de Acompañante Terapéutico con Orientación en TEA (trastorno del espectro autista).

El evento, organizado por las Fundaciones para la Asistencia Solidaria (FAS) y Rincón de Luz, es apoyado por el Gobierno de Formosa.

En esta ocasión, se contó con la presencia de una destacada disertante, la licenciada Verónica Tolomio, quien es terapista ocupacional, certificada en integración sensorial, procedente de la provincia de Corrientes, con una larga trayectoria y una vasta experiencia.

Al acompañar desde su inicio este ciclo de formación orientando a asistir a aquellas personas con autismo, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, señaló: “Nos llamó la atención, en primer lugar, que el 90% de los inscriptos participantes, 1100 aproximadamente son docentes”.

“Esto marca la centralidad que justamente tiene esta temática”, subrayó, a la vez la participación de las familias resulta también fundamental, “ya que eso es crucial para todo el trabajo de integración que se realiza dentro del sistema educativo, construyendo en comunidad”, insistió en este concepto que “es un rasgo distintivo de Formosa. Y este es un ejemplo más”.

Asimismo, el ministro valoró el conocimiento que posee la profesional que disertó, “ya que no solo está especializada en terapia ocupacional, sino en todo lo vinculado en percepciones sensoriales, el que es un tema realmente importante y novedoso de abordar”.

Por su parte, la arquitecta Blanca Denis, presidenta de la FAS, también manifestó que esta capacitación resulta de gran interés, quedando demostrado ello en la asistencia y de allí la valoración de este evento que resulta “útil para la comunidad”.

Según indicó, “lo que se busca con esto es capacitar a las personas, en el marco del proyecto del Modelo Formoseño, el cual es de inclusión e igualdad de oportunidades”. “Es por eso que este curso desde un primer momento tuvo el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación, que lo declarado de interés educativo”, puso en relieve.

Por tanto, se brinda principalmente a la docencia conocimiento a los fines “de estar preparadas en la temática, a la vez que aspirando a sensibilizar a la sociedad para lograr que sea más empática e inclusiva”, apuntó.

Cabe destacar que los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria para las elecciones del 26 de octubre, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, se hicieron presentes para acompañar este importante evento.




















