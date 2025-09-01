Detuvieron a dealer y anularon dos centros de distribución de drogas

• Para el procedimiento se destacó la colaboración de la comunidad

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané concretaron dos allanamientos, detuvieron a dos hombres, secuestraron una planta de cannabis sativa y seis envoltorios aptos para la confección de 204 dosis, entre otros elementos de interés.

El procedimiento tuvo lugar días atrás, cuando los policías antinarcóticos realizaban tareas investigativas por la presunta comercialización de estupefacientes.

Luego, gracias a la participación ciudadana, tomaron conocimiento sobre la presencia de dos individuos sobre avenida 9 de Julio y calle Nuestra Sra. de Caacupé, del barrio San Francisco y de inmediato los policías se abocaron al trabajo de campo.

También, detuvieron la marcha de un Chevrolet con dos ocupantes, quienes descendieron y al notar la presencia policial, uno de ellos arrojó al interior del rodado una bolsa verde con sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Todo el procedimiento fue puesto a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen Dr. José Luis Molina, quien ordenó la requisa del vehículo y dos allanamientos.

Por otro lado, en la mañana del jueves realizaron la requisa del automóvil, donde secuestraron una bolsa de polietileno verde y un envoltorio conteniendo gramos de marihuana, dinero y un equipo de telefonía celular.

Luego, allanaron dos inmuebles ubicados en los barrios Centro y Los Chivatos, con la colaboración de los uniformados de la Unidad Regional Dos y Delegación Policía Científica.

Como resultado, secuestraron cinco envoltorios, una planta de marihuana, bolsas de polietileno rasgadas y un plato de vidrio con restos de cocaína, entre otros objetos de interés.

A todo esto, los detenidos, el vehículo y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia. (Con foto)



