El Gobernador inició su gira por el noroeste con una reunión en Santa Teresa

Este lunes 22 de septiembre, en el marco de la maratónica gira de inauguraciones y visitas a diversas comunidades del oeste provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, arribó cerca de las 8 horas en Lote 8, casi al límite con Salta y Paraguay a 800 kilómetros de capital; y llegó, luego, a Santa Teresa, donde mantuvo un encuentro con referentes y vecinos de la zona.

Allí, diversas personas tomaron la palabra y hablaron al mandatario transmitiéndoles agradecimientos y demandas de la comunidad.

Al terminar, Insfrán habló a los presentes y, en primer lugar, les agradeció por el apoyo de las elecciones provinciales del 29 de junio pasado, al mismo tiempo que, auguró, “se va a repetir el 26 de octubre”.

Asimismo, respondió a uno de los pedidos realizados que tuvo que ver con las conexiones para que el agua corriente llegue a más comunidades aledañas pequeñas y les garantizó que “lo vamos a hacer”, pero les pidió “que esperen un poco”.

“Porque, tenemos que explicarle a los de afuera que no entienden que las comunidades están dispersas, entonces no es como en una ciudad que vos ponés el agua y están todos juntos. Acá hay que hacer un acueducto que lleve el agua y a lo mejor tenés que llevar para 15 o 20 familias”, indicó.

Y ahondó: “Esto lleva su tiempo, hay que estudiar, ver si el caudal de agua que se tiene permite, todas esas cosas técnicas”.

Al finalizar, el Gobernador ratificó que darán respuestas a “todas esas inquietudes” y les agradeció por hacerlos “de buena manera, sin necesidad de hacer cortes de ruta” sino que “venimos acá y si podemos lo resolvemos enseguida, y si no, esperamos un poquito”.







