Jornada de Concientización: Ciberseguridad Práctica: Claves para Prevenir Estafas y Proteger tus Dato

Protege tus finanzas y tu identidad digital

La seguridad digital se ha convertido en una necesidad urgente tanto para las personas como para las organizaciones en este mundo cada vez más conectado. Frente a esta premisa y con el objetivo de generar conciencia y brindar herramientas prácticas, se presenta esta jornada de concientización sobre: “Ciberseguridad Práctica: Claves para Prevenir Estafas y Proteger tus Datos”, una propuesta orientada a fortalecer los hábitos digitales y minimizar los riesgos de fraude online, organizada por la Agencia de Desarrollo Empresarial y el Banco Formosa.

La actividad, será dictada por expertos en ciberseguridad del Banco Formosa y abordará de manera sencilla y accesible las principales amenazas actuales: estafas virtuales, robo de identidad, fraudes financieros y ataques a contraseñas. Además, se compartirán recomendaciones concretas para proteger la información personal, resguardar las finanzas y evitar caer en engaños cada vez más sofisticados.

“El cuidado de la información digital es tan importante como el cuidado de nuestros bienes materiales. Hoy, la prevención es la herramienta más efectiva para resguardar la identidad y la seguridad financiera de cada persona”, destacaron los organizadores.

La propuesta busca acercar a la comunidad información práctica, con ejemplos cotidianos y consejos fáciles de aplicar, fomentando una cultura digital responsable y segura.

Los interesados pueden inscribirse: https://forms.gle/6pjVqCiKYrS1owQB7 o visitar las redes sociales de la ADE o del Banco Formosa.



