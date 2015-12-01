Cáceres en María Cristina: “Estamos orgullosos de tener el mejor sistema público de salud del país”

El candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, doctor Fabián Cáceres, fue uno de los oradores en el acto inaugural del centro de salud de María Cristina, este lunes por la mañana, encabezado por el Gobernador en compañía de su comitiva y, en ese marco, aseguró que “soy un defensor del Modelo Formoseño”.

El mejor sistema del país

En principio, se presentó para “quienes no me conocen” y contó que es abogado, hijo de familia trabajadora, “de abuelos paraguayos que cruzaron por cuestiones políticas y de trabajo allá por el año 47 y se afincaron acá en Formosa, donde tuvieron toda su familia, de familia trabajadora, donde pude estudiar”.

“Y hoy tengo la posibilidad, gracias a los compañeros, a las compañeras, pero especialmente a nuestro Conductor, de formar parte de la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, de formar parte de la lista ganadora de las próximas elecciones del 26 de octubre, de formar parte de los candidatos del Modelo Formoseño, de los candidatos de Gildo Insfrán”, remarcó.

Asimismo, Cáceres aseguró que los formoseños “estamos orgullosos de la educación pública que el Modelo Formoseño le da a toda la provincia” como así también de tener “del mejor sistema de salud pública del país”.

“Pero nuestro sistema de salud no es solamente una obra de infraestructura, sino es el mejor equipamiento y son los mejores profesionales de la salud del país. Eso es el sistema de salud del Modelo Formoseño”, apuntó.

Y añadió: “Es también caminos, rutas, producción, ciencia y tecnología”.

Políticas crueles

En otro orden, el candidato se refirió también al momento “difícil y crítico” que “estamos atravesando los argentinos” y argumentó que “se debe a las malas decisiones y a las políticas crueles y perversas que viene aplicando este Gobierno nacional, que perjudica a todos los argentinos y a todas las argentinas”.

“Políticas que golpean los bolsillos de nuestros jubilados, políticas crueles que dejan sin pensiones a nuestras personas con discapacidad. ¿Cuántos hermanos de estas comunidades han quedado sin esas pensiones por este Presidente que hoy tenemos? Tenemos un Estado nacional que le saca recursos a la salud y a la educación”, sostuvo.

En cambio, en Formosa, “tenemos un modelo de provincia, un Estado presente que nos incluye a todos” y eso, reflexionó, “es lo que se va a poner en juego este 26 de octubre”, a través de las urnas, donde “los formoseños y las formoseñas vamos a tener la posibilidad de elegir entre dos modelos”.

“El modelo del hambre, del endeudamiento, de ajuste de este Presidente, o elegir al Modelo Formoseño, que nos incluye, que nos dignifica, que verdaderamente creemos y estamos seguros de que este 26 de octubre el gobernador Insfrán va a volver a contar con el 70% de acompañamiento de todos los formoseños y formoseñas en las urnas”, sintetizó.

Y agregó: “Que los dos candidatos a diputados nacionales vamos a ocupar la banca y vamos a defender desde la Cámara de Diputados los derechos de todos los argentinos y las argentinas, pero especialmente de los formoseños y las formoseñas”.

Por último, Cáceres expresó que “es un gusto” conocer de la mano del Gobernador y su comitiva “estos rincones de mi querida provincia” porque “es algo que me llena de orgullo” y “sé que vamos a contar con el acompañamiento de ustedes”.







