Con la inauguración del ISFDyT de Villafañe, la gestión Insfrán llegó a la obra educativa 1543

Entre las inauguraciones llevadas a cabo por el gobernador Gildo Insfrán este lunes 1° de septiembre en la localidad de Mayor Villafañe, se encontraba la ampliación y refacción del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) “Héctor Manuel Almenara”, lo cual trajo una gran alegría a toda la comunidad.

El primer mandatario provincial presidió el acto central, realizando luego el corte de cinta y el descubrimiento de placa correspondiente para dejar habilitada formalmente la obra educativa 1543 de su gestión.

Lo hizo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el intendente local Víctor Osorio; legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz; autoridades policiales, ministros del Gabinete provincial, diputados provinciales, docentes, alumnos, vecinos, entre otros.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Formosa, se proyectó un video institucional que dio apertura a los discursos, comenzando el director de la unidad escolar, el profesor Leonardo Balbuena.

“Hoy es un día que quedará grabado en la historia de la comunidad, porque nos reunimos para presenciar y celebrar la inauguración de la refacción y ampliación edilicia de nuestro instituto”, esbozó según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), subrayando que se trata de “un espacio que simboliza la esperanza, el crecimiento y el compromiso con la educación de calidad y es la prueba fehaciente de un Estado provincial presente”.

En un breve repaso, recordó que la institución “surgió como respuesta a las necesidades de formar docentes, buscando satisfacer las demandas educativas, socioeconómicas y culturales de la comunidad” e indicó que “con el transcurso de los años fue ampliando sus ofertas, incluyendo carreras técnicas, actualizaciones, especializaciones docentes y trabajos de investigación, adaptándose así a las demandas cambiantes del sector”.

Remarcó que su tarea es “formar educadores y técnicos comprometidos, creativos y críticos, capaces de responder a la demanda social, con base en el Modelo Formoseño, el cual promueve el aprendizaje significativo, la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, buscando formar excelentes profesionales y seres humanos solidarios, responsables, que valoren su contexto y se comprometan con su comunidad”.

“Este edificio es un ejemplo inequívoco de la inversión en la educación pública que permanentemente las autoridades provinciales realizan para así garantizar a los jóvenes y adultos un futuro mejor”, enfatizó.

“Con esta habilitación nos sumamos a las más de 1500 obras inauguradas y distribuidas a lo largo y ancho de la geografía provincial”, acentuó, agradeciendo al gobernador Insfrán por “su destacado compromiso con la educación y, sobre todo, por hacer posible este anhelo de la comunidad”.

Por su parte, el intendente Osorio también puso en resalto que las inauguraciones de este lunes evidencian “la presencia de un Gobierno comprometido y generoso que defiende con firmeza la salud y la educación pública y gratuita, fomentando así la justicia social y demostrando a su vez una administración eficiente del Tesoro Provincial”.

“Le transmito el agradecimiento de toda la comunidad”, le expresó al primer mandatario y aseguró que en el país “no existe otra provincia en donde el Gobernador recorra inaugurando escuelas, hospitales y obras de vanguardias destinadas al bienestar de su pueblo”.

“La gestión que usted (Insfrán) lleva adelante representa un ejemplo de justicia social, soberanía política e independencia económica, es por ello que soy un fiel convencido de que el Modelo Formoseño es una herramienta para hacerle frente a las políticas de ajustes y mezquindad del Gobierno nacional, que con sus decisiones golpea directamente a las personas con discapacidad, a las pensiones sociales, a los jubilados, a los enfermos oncológicos”, contrastó el jefe comunal, asegurando que “juntos frenaremos las políticas destructivas y deshumanizantes del presidente Javier Milei”.

“El Modelo Formoseño está a salvo, trabajando unidos, organizados y solidarios”, concluyó.



