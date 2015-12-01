La Policía desarticuló dos puntos de ventas de drogas

• Los procedimientos se concretaron en el barrio San Juan Bautista

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, concretaron dos allanamientos en viviendas ubicada en el barrio San Juan Bautista, donde detuvieron a dos hombres, y secuestraron seis celulares, dinero, drogas, una motocicleta utilizada para realizar la actividad de delivery, entre otros elementos vinculados a la causa.

La investigación, que incluyó la recopilación de datos y pruebas, fue desarrollada en el marco de una causa por venta y comercialización de drogas.

Los resultados fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien valoró el trabajo realizado y ordenó los allanamientos.

Las requisas se realizaron en las jornadas del viernes y sábado en dos inmuebles ubicados en calle Salta y Quinta, donde se contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF).

Allí aprehendieron a los dos sujetos y secuestraron dos envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y guaraníes, plato metálico con restos de cocaína, elementos de almacenamiento, celulares, una motocicleta Yamaha YBR, entre otros objetos que resultan de interés en la investigación.

Los dos sujetos aprehendidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El procedimiento representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, resultado del trabajo articulado entre la fuerza policial, el fuero judicial especializado y la participación ciudadana, en busca del bienestar de la comunidad formoseña. (Con foto)



