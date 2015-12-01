El cuneteo y mantenimiento de arterias encabezó la agenda comunal del lunes

En la apertura de semana, operarios y máquinas de la comuna se desplazaron a barrios capitalinos para trabajar en la mejora del drenaje urbano y en el estado de calles en general, complementados con el retiro de residuos de gran tamaño en sectores puntuales.

Personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, con la colaboración de cooperativas de trabajo, llevaron a cabo el cuneteo manual y mecánico en canales del B° Antenor Gauna, a la vez que se repararon las arterias a la altura de las manzanas 38 y 40. Del mismo modo accionaron en el B° Simón Bolívar con la limpieza de alcantarillas y extracción de tubos de hormigón.

En otro orden de cosas, se llevó a cabo el perfilado en las calles internas de los barrios 8 de Marzo y El Porvenir, agregando allí el levantamiento de esquineros y de residuos no convencionales. También se perfilaron las arterias del B° 7 de Mayo, con relleno y compactación de superficie, donde además se hizo lo propio con la limpieza de cunetas en todo el sector.

Finalmente, el operativo de levantamiento de residuos no convencionales, escombros y limpieza general, continuó su curso en los barrios San Martín, Independencia, Covifol y Facundo Quiroga.



