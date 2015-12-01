En El Colorado, se concretó un nuevo encuentro del Seminario del Modelo Formoseño

El pasado sábado 13 de septiembre, en la EPES N° 81 de El Colorado, se realizó el “Encuentro del Seminario del Modelo Formoseño”, contando con la presencia del intendente local Mario Brignole, la diputada provincial Clara Doroñuc, el rector del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, Sergio Torres, entre otros.

Participaron además la delegada zonal Nilda Feldman, el delegado zonal de Villafañe Claudio Feldman, el secretario académico del IPP, Sebastián Rossi, las coordinadoras Johana Pibernus y Florencia Muracciole, como también miembros de la Policía de la provincia.

En esta oportunidad, la primera ponencia socializada estuvo a cargo del profesor Torres, quien presentó: “El Modelo Formoseño y la educación”, abordando temáticas relacionadas a los fundamentos filosóficos, políticos y doctrinarios del proyecto provincial.

Por su parte, la segunda propuesta presentada “El rol de la mujer en la Provincialización de Formosa” estuvo a cargo de las capacitadoras Valeria Albornoz, Tania Pérez y Fernanda Orzuza, destacando aquí la importancia de abordar la historia local desde la perspectiva de género y la valoración de las mujeres en el proceso de la Provincialización.

Concurrieron al evento una importante cantidad de docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, como también integrantes de la comunidad en general, quienes “pudieron conocer herramientas acerca del proceso educativo, político, económico, social, cultural, histórico y territorial acaecido en la provincia en los últimos años, en el marco de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, subrayaron.



