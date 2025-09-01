El Modelo Formoseño, un imán político que "enamora" al pueblo

En el marco de la reciente inauguración de la obra educativa número 1548, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif hizo un emotivo y contundente repaso por la historia política de su espacio, Causa Provincial. El momento central de su discurso fue el recuerdo de cuando, junto a Miguel Insfrán y otros referentes, tomaron la decisión de sumarse al Modelo Formoseño.

FD: #formosaaldia.com.ar

Con la convicción de quien ha visto los frutos del trabajo, Nacif confesó que la promesa inicial del gobernador Gildo Insfrán de que se "enamorarían del Modelo Formoseño" no solo se cumplió, sino que se ha convertido en una realidad tangible para el pueblo.

Durante su alocución, el Intendente contrastó la sostenida inversión pública de Formosa con el clima de ajuste que afecta al país. La obra educativa, una de las 1548 inauguradas durante la administración de Insfrán, es mucho más que "cemento y pintura". Es, en sus palabras, una manifestación de que, mientras en otros lugares se paralizan proyectos, aquí se sigue construyendo futuro, a pesar de la compleja situación económica nacional.

Nacif, quien tiempo atrás militaba en la oposición, afirmó que fue el propio gobernador quien les abrió las puertas a su espacio. Recordó que Insfrán los recibió sin prejuicios, ofreciéndoles un lugar donde la política es sinónimo de compromiso con el prójimo. Este gesto, subrayó, marcó el inicio de una lealtad que hoy rinde frutos en cada rincón de la provincia.

La militancia de Causa Provincial, que alguna vez caminó por veredas distintas, se siente hoy plenamente identificada con el Modelo Formoseño. La base de su apoyo se encuentra en la transformación palpable de la provincia, evidenciada en la mejora de la conectividad y las obras de infraestructura que han revitalizado localidades como Santa Teresa, que años atrás fueron devastadas por las inundaciones.

El gobernador Gildo Insfrán, por su parte, ratificó el relato del intendente, remarcando la importancia de la política como militancia y compromiso con la gente. La militancia de Causa Provincial ha demostrado que los resultados no se obtienen de la noche a la mañana, sino que son producto de la constancia y el trabajo incansable, un mensaje central de la gestión provincial.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el mensaje de los referentes de Causa Provincial es claro y directo. El líder del espacio a nivel provincial, Miguel Insfrán, hizo un llamado a votar con la convicción de que el Modelo Formoseño es el único que garantiza el bienestar de todos, un claro contraste con las políticas que considera perjudiciales para las provincias.

"La defensa de este proyecto es hoy una prioridad. Las urnas deben ser reventadas con el apoyo mayoritario a los candidatos del Modelo Formoseño", concluyó, reafirmando que la política se realiza en el territorio, pero su destino se define con en el voto.



