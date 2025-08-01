Reapertura del Patio Cultural Peronista como espacio de reflexión y abrazo a la cultura

La concejal “Petu” Argañaraz, destacó la reapertura del Patio Cultural Peronista, ubicado en Salta 464, evento que contó con la presencia de los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria y la participación de la peña Alma Descamisada.

Durante el acto se presentó el mural que retrata el histórico abrazo entre Juan Domingo Perón y Eva Perón, símbolo de unidad y Peronismo con el pueblo argentino.

Cabe recordar que en 2018 se dio el primer paso con la apertura de un patio cultural impulsado por la militancia peronista, y hoy se renueva ese desafío con el mismo espíritu: seguir creciendo, multiplicando espacios de encuentro y construyendo futuro desde la cultura y la organización popular.

Desde dicho espacio, recordó “Petu” que este tipo de iniciativas tuvieron su origen en la época de la pandemia de manera virtual. Hoy se materializan como una propuesta hacia los jóvenes y que puedan reunirse en un ámbito peronista y reflexionar sobre la cultura y el arte.

“El Patio Cultural Peronista es un ambiente diseñado por los jóvenes, con murales, fotografías y libros, cuyo objetivo es convertirse en un espacio de reflexión. Que nos planteemos qué ocurre a nivel nacional y su impacto en la comunidad formoseña”, señaló la edil justicialista.

“Entendemos que la cultura es política y es transversal a todos”. “El lugar está abierto a la comunidad todos los días y los fines de semana se realizarán eventos musicales, artísticos y se proyectarán películas”, agregó.

La jornada contó con la presencia de referentes y dirigentes del movimiento justicialista: la senadora nacional Tessi González; los diputados provinciales y Convencionales Constituyentes Hugo “Cacho” García y Agustín Samaniego; Cristina Mirassou Roberto Vizcaino y Karina Giménez la diputada nacional Graciela Parola; y los candidatos a diputados nacionales Graciela de la Rosa, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, quienes acompañaron la apertura de este espacio junto a militantes de las jurisdicciones 1 y 2.







